Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dağlık bir alanda ağaca asılı hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

30 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede isminin A.A. (30) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. A.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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