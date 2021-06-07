Afyon, Güney'de seçim sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti ipi göğüsledi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bugün seçim heyecanı yaşandı. Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu. 103 OY GEÇERSİZ SAYILDI, 126 KİŞİ OY KULLANMADI Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 103’ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı. AK PARTİ OYLARIN YÜZDE 63'ÜNÜ ALDI Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu. Kullanılan oyların yüzde 63’ünü ise AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Erol Karabacak alarak 7 yıl aradan sonra belediye başkanı oldu.

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