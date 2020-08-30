Afşin Termik Santrali zehir saçıyor

Termik santrallere filtre takmaları için 6 ay süre verilmişti. Bu sürenin üzerinden aylar geçmesine rağmen Afşin Elbistan Termik Santrali'nde aynı görüntü var.

Termik santraller, Türkiye'nin sık sık gündemine gelen konulardan biri. Geçtiğimiz yıl, termik santrallerin filtresiz olarak 2,5 daha filtresiz çalışabileceğine dair kanun Meclis'e geldi. Tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti ve bu konuda geri adım atıldı. 6 AYLIK SÜRE ÇOKTAN DOLDU Termik santrallere filtrelerin takılması için 6 aylık süre verildi. Bu süre doldu, üzerinden de 3 ay geçti. YA FİLTRE YA İHALE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı ise oldukça net. Filtre takmayan işletmelerde yeniden ihale yapılabileceğinin işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uyarısına rağmen, Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çekilen görüntü, insanları ürpertti. BÖLGE İNSANI RAHATSIZ İşletmenin çevreye verdiği zarar, bölgede yaşayan insanları da tedirgin ediyor. MÜHÜRLENMİŞTİ, YENİDEN AÇILDI Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin Elbistan Termik Santrali, filtre takmadığı için geçtiğimiz aylarda mühürlenmişti.

Kaynak: