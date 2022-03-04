AFAD Gönüllü Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022 AFAD Başvuru Formu

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AFAD Gönüllü Başvuru

Son dönemde uygulamaya geçen yeni sistem, AFAD Gönüllük Sistemi, 2021 Afet Eğitim yılında ilgili vatandaşlarımızın ilgi odağı olmuştur. AFAD gönüllü başvurusu çıktığından bu yana yaklaşık olarak 404 bin kişi AFAD gönüllü başvuru adı altında gönüllü olabilmek için başvurularda bulundu.

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızında özellikle genç kardeşlerimizin AFAD gönüllü başvuruda bulunanların sayısı bir hayli fazla dikkat çekmektedir, Hatta gençlerin ilgisi o kadar yoğun ki; gönüllülük yaşı 15’e düşürülmüştür. AFAD Gönüllülük Sisteminde eğitimler katılımcılara online eğitim olarak sunulmaktadır. AFAD gönüllük sisteminde çevrimiçi eğitimlere devam eden gönüllülerden, profesyonel ekiplere yardım edebilecek yaklaşık 6 bin AFAD gönüllüsü ise saha eğitimlerini tamamlamak üzeredir.

AFAD Gönüllü Başvuru E-Devlet 2022

AFAD Gönüllü başvurusuna işlemler e-Devlet sistemi üzerinden Alınıyor. Vatadaşlarımızdan 15 yaş ve üzeri olanlar kolay bir şekilde AFAD gönüllü başvurularını tamamlayabiliyor. AFAD gönüllülerinin çeşitli sosyal görevleri de bulunuyor. Bunlar:

Kan Bağışı

Huzurevi Ziyareti

Fidan Dikme

Okullarda Kütüphane Kurma

gibi görevleri bulunmaktadır. AFAD gönüllü başvurusunu yapmak için yandaki linki https://www.turkiye.gov.tr/afad-gonulluluk-basvurusu-ve-takibi adres çubuğuna kopyalayıp Açılan sayfa üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

www.afad.gov.tr Başvuru Formu

AFAD Gönüllü başvurusuna işlemlere-devlet üzerinden yapabildiğiniz gibi yandaki linki https://gonullu.afad.gov.tr/ adres çubuğuna kopyalayıp Açılan sayfa üzerinden de yapabilirsiniz. www.afad.gov.tr başvuru formunda kişiden giriş yapılması istenecektir. Kişinin T.C kimlik numarası ya da e-posta adresi ile şifre girilerek forma ulaşabilirsiniz.

AFAD Gönüllü Başvuru Şartları 2022

15 yaşını doldurmuş ve T.C Vatandaşı olan herkes AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için istenen yaş sınırı ise 18’dir. 18 yaşı doldurmuş olması gerekir.

AFAD Gönüllüsü Başvuruları

AFAD gönüllü başvuru yaşı 15’e düşürülmesinin ardından bu gönüllülük sisteminin daha da çok yaygınlaşması için pilot illerde çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla çalışmalar devam ediyor. Pilot il olan Kırıkkale’de toplam 16 ilin liselerinde Afete Hazırlık Kulüpleri kurulmaktadır. Çeşitli eğitim ve etkinlikler ile beraber gençler, AFAD gönüllüsü olmaya teşvik edilmektedir.

AFAD Gönüllü Hediyeleri Nasıl Alınır?

AFAD tarafından düzenlenen ve gönüllülere bildirilen Çeşitli eğitimleri, tatbikatları, görevleri ve sosyal aktiviteleri yerine getiren AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilmektedir. Burada verilen puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler olarak gönderilecektir.