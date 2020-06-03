Adıyaman'da Çılgın Tofaşcı drifti kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

Adıyaman’da Çılgın Tofaşcı drift atarken demir boruya çarpan otomobilde bulunan 5 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ayrıca, drift atmaktan ve ehliyetsizlikten toplam 11 bin 87 TL ceza yedi. İşte Detaylar
Adıyaman'da Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı bahçesinde 44 LN 079 plakalı otomobil ile drif atan Ahmet Kürşat D. (19), otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, pazar yerinde bulunan demir boruya çarptı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kürşat D. ile hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Muhammed K. (18), Hacı Yusuf Ö. (18), Mehmet B. (19) ve Ferdi E. (18), yaralandı.
DRİFT YAPMAK İSTEDİ, SONU KAZAYLA BİTTİ
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Üzerinde dikkat çeken yazıların yer aldığı otomobilin sürücüsüne, drift atmaktan ve ehliyetsizlikten toplam 11 bin 87 TL para cezasının kesildiği öğrenildi.
Hurdaya dönen otomobil, trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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