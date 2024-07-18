0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
168
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı

Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı

Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
Admin
Admin
18 Temmuz 2024 Perşembe 09:40

Daha önce 2 kez koronavirüs geçiren ABD Başkanı Joe Biden bir kez hastalığa yakalandı. Sosyal medya hesabından "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk için "O ve zengin arkadaşlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım" dedi. Biden ilk kez, doktorlarından birisinin sağlık sorunu olduğunu söylemesi durumunda adaylıktan çekilebileceğini de dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Biden'ın basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Covid aşılarını yaptırmış olan ABD Başkanı'nın hastalığı "hafif semptomlarla" geçirdiğini kaydetti. 81 yaşındaki Biden daha önceden iki kez Covid geçirmişti.

Beyaz Saray, Biden'ın Delaware'deki evinde istirahat edeceğini, bu sürede tüm görevlerini sürdüreceğini açıkladı. Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın burun akıntısı ve öksürük dahil üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösterdiğini, kendisine 'Covid ilacı' olarak da anılan antiviral Paxlovid ilacı verildiğini söyledi.

ELON MUSK VE ZENGİN ARKADAŞLARINI HEDEF ALDI

Las Vegas'ta seçim kampanyası yaptığı sırada hastalanan Biden'ın, programlarını iptal ederek uçakla evine seyahat ettiği, uçağa yavaş adımlarla ve dikkatli şekilde yürüdüğü görüldü. Biden Air Force One uçağına bindiğinde, "İyi hissediyorum" dedi. Ardından X hesabından da bir açıklama yapan Biden, "iyi dileklerini ileten herkese" teşekkür etti ve işlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Başka bir tweet'te ise Biden söze "Hastayım" diye başladı, ancak sürpriz yaparak cümleyi şöyle tamamladı: "Elon Musk ve zengin arkadaşlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." Biden, Donald Trump kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını açıklayan ve Trump'a destek veren Elon Musk'ı hedef alarak, kendi kampanyasının bağış sitesinin bağlantısını paylaştı.

BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLME BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA

Biden, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışacak. Haziran sonundaki tartışma programındaki performansı zayıf bulunan Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle "adaylıktan çekilme" baskısıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı.

Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, bugün yaptığı açıklamada, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi. Schiff, Biden'a "bayrağı başkasına devretme" çağrısında bulundu ve Biden'ın başka bir ismi öne çıkararak liderlik saygınlığını koruyabileceğini söyledi.

'DOKTORUM SAĞLIK SORUNUM OLDUĞUNU SÖYLERSE ÇEKİLEBILİRİM'

Biden ise artan baskıya rağmen adaylıktan çekilme planı olmadığını çeşitli şekillerde kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak BET kanalıyla olan röportajında Biden, "bu derece kutuplaşmış bir ülkede" görevini başkasına devredebileceğini düşünmediğini söyledi. Öte yandan Biden ilk kez, "doktorlarından birisi sağlık sorunu olduğunu söylerse" adaylıktan çekilebileceğini de dile getirdi.

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü mü
Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü mü
0
Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
0
DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale
DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.