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Adaylık tartışması sürerken Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği tek cümle olay oldu

6'lı masanın belirleyeceği olası cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen iki isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya geldi. Konuşması sırasında Yavaş, Kılıçdaroğlu'na dönerek, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" dedi. O anlarda salondakiler ayağa kalkarak bu sözleri alkışladı.

Adaylık tartışması sürerken Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği tek cümle olay oldu
Kamusaati
Kamusaati
22 Ocak 2023 Pazar 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin gerçekleşeceği tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler adayın belirlenmesi için 6'lı masaya çevrildi. Kamuoyunda olası aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU VE MANSUR YAVAŞ BİR ARADA

Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, bugün Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya geldi. Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na övgülerde bulundu.

"İNŞALLAH AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF EDERSİNİZ"

Konuşması sırasında Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından açılışa katılanlar ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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