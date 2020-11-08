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Adana’da Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

Adana’da kardeşini bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Adana’da Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü
08 Kasım 2020 Pazar 12:42

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan B. (27) sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bir özel hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada zanlının ölen şahsın ağabeyi Celal B. (33) olduğunu belirledi. Celal B. bir süre sonra yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.

Zanlının ifadesinde ikisinin de tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için sokakta yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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