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Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Mavi Şimşekler, dünyaca ünlü yıldız Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham, Schalke 04 ve Paris Saint-Germain formaları giyen Fransız futbolcuyla Adana ekibi 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı
26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:27

Mario Balotelli, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle de anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SON OLARAK SCHALKE 04 FORMASI GİYDİ

Mavi Şimşekler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcu geçen sezon Schalke 04 formasıyla 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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