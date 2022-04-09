Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu
Kozan ilçesinde seyir halindeyken otomobille çarpışarak yan dönen jandarma minibüsünde göreve giden 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Adana'nın Kozan ilesinde, jandarma taşıyan servis kazaya karıştı.
Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda ilerleyen Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
2 asker şehit oldu
Yaşanan korkunç kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.
Otomobil sürücüsü gözaltında
Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.