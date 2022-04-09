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Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu

Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu Kozan ilçesinde seyir halindeyken otomobille çarpışarak yan dönen jandarma minibüsünde göreve giden 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Adana'da otomobille çarpışan jandarma minibüsünde 2 asker şehit oldu
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 19:52

Adana'nın Kozan ilesinde, jandarma taşıyan servis kazaya karıştı.

Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda ilerleyen Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

2 asker şehit oldu

Yaşanan korkunç kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Otomobil sürücüsü gözaltında

Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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