Adana'da orman yangını: 1 kişi yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanı yaktığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 5 farklı noktada yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
1 kişi gözaltına alındı
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