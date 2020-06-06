0
0
0
0
0
0
0
0

Adana'da mide bulandıran bir olay! İdam istedi...

Adana'nın Kozan ilçesinde evinde tecavüze uğradıktan sonra kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun annesi yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte acılı annenin yürek yakan sözleri...

Adana'da mide bulandıran bir olay! İdam istedi...
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:48

Edinilen bilgiye göre, olay, Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşında engelli Taki S. (43) ile evlenen Kader S.'nin (32) 1'i kız 7 çocuğu oldu. Kader S. büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı.

Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A. (37), kız çocuğuna tecavüz etti. Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için kız, bunu kimseye söyleyemedi. Davulcu Ziya Akdoğan, bir kaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çocuğu Osmaniye'de buldu. Kız çocuğu, hemen yurda yerleştirildi. Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak tecavüz ve alıkoyma suçlamasıyla tutuklandı.

"ONUN ASILMASINI İSTİYORUM"

Anne S. kızının tecavüze uğradığından bu yana yuvasının dağıldığını belirterek, "15 yaşındaki kızım, Ziya A. tarafından kaçırılıp tecavüz edildi. Kızım, Osmaniye'de bulundu ama şuan yurtta kalıyor. O suçlunun cezalandırılmasını ve asılmasını istiyorum. Ben oğlumla hastanede yatıyordum. Bundan yararlanarak kızımı kaçırıp tecavüz ederek lekeledi. Allah rızası için herkes sesimi duysun bu suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum. Tecavüz ettiği kesin ama kızım bize söyleyememiş çünkü anneni, babanı ve kardeşlerini öldürürüm diye tehdit etmiş. Tek kızım var onunda başına bu olay geldi. Benim yuvam dağıldı hasta oğlum daha da kötü oldu. Olayı ilk duyduğumda kendimi öldürmek istedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber