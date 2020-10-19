Adana'da hırsızı vuran şahıs tutuklandı

Adana’da bir eve giren kar maskeli hırsızı ev sahibinin fark etmesi üzerine sokakta kaçarken tabanca ile vuran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ömer Kavut, gece Hamile El Hüseyin ve Ahmed El Hüseyin çiftinin evine hırsızlık amacıyla girdi.

Kar maskeli olan hırsızı gören kadın çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine hırsız arkasına bakmadan kaçtı.

HIRSIZIN ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Ev sahibinin “hırsız var” demesi üzerine mahalleden 22 yaşındaki Abdulsamet K. sokağa çıktı. Sokakta hırsızlık zanlısının kaçtığını gören Abdulsamet K. silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu zanlı vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Ömer Kavut hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı komşu ise gözaltına alındı.

Abdulsamet K. ifadesinde hırsızı komşuları ile kovaladıklarını kendi elinde silah olduğunu ayağı takılınca elinin tetiğe gittiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

HIRSIZIN 20'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Eve giren hırsızlık zanlısının ise 20’den fazla kaydı olduğu öğrenildi.