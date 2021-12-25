Adana'da çocuğunu parka götüren babanın, başıboş köpeklere isyanı

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle çocuğunu parka götüremediği için isyan eden bir baba, sayıları 10'a yakın olan köpeklerin bölgeden alınmasını istedi.

Sokaklarda başıboş dolanan köpekler nedeniyle meydana gelen saldırı ve yaralanmalar, aileleri endişelendiriyor.

Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye isimli kız çocuğunun iki pitbull tarafından ısırılarak ağır yaralanması, köpeklerle ilgili yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpeklerin barınaklara toplanması talimatı verirken, vatandaşlar da talimatların uygulanması yönünde çağrıda bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baba, Ensonhaber'in ihbar hattına gönderdiği videoyla sokak köpeklerinin başıboş gezmesine tepki gösterdi.

"ALLAH RIZASI İÇİN BU İT SÜRÜLERİNİ BURADAN KALDIRSINLAR"

Belediyeye seslenerek 10 tane köpek olduğunu söyleyen baba, "Buradan Ceyhan Belediyesi'ne sesleniyorum. Atatürk Parkı'nda 8-10 tane koca koca köpek var.

Çocuklarımızı bu parka getirmişiz ama dışarıya çıkaramıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, Allah rızası için bu it sürülerini buradan kaldırsınlar. Rica ediyorum bakın aç aç duruyorlar." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ÇOCUK VAKASI MI BEKLİYORSUNUZ"

Yekililere seslenen baba, "Yeni bir çocuk vakası mı bekliyorsunuz. Birinin evladını mı parçalamasını bekliyorsunuz. Yetkililerden birinin evladını parçalasaydı bugün bu köpekler burada olmayacaktı. Allah'tan yetkillilerin çocuğunun parçalanmasını dileyelim? Allah muhafaza buyursun, onu dilemiyorum ama siz kendi çocuğunuza yapılmış gibi görün bunu." dedi.