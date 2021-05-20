Adana'da Bir Kadın Çocuklarını Yanına Alıp Başka Adamla Kaçtı

Adana'da bir kadın 2 çocuğunu da yanına alarak başka bir adamla kaçtı.

Adana’da bir kadın, 20 senelik kocasıyla beraber biriktirdikleri 30 bin TL ederindeki altınları ile iki çocuğunu alarak başkasıyla kaçtı. Eve gittiğinde kızının ''Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum'' notunu bulunca hayatı kabusa dönen baba Kubilay Yılmaz, ''Çocuklarımdan haber alamıyorum. Kayıplar. Yetkililerden yardım bekliyorum'' diye konuştu.

Kubilay Yılmaz (51),40 yaşındaki D.Y. ve 20 yıl önce dünya evine girdi. İkilinin bu evlilikten 13 yaşında bir kızı ile altı yaşında bir oğlu olmak üzere iki çocukları var. Çiftin aralarında bir problem yokken söylemlere göre geçen yılın Ağustos ayının 20’sinde D.Y., kocasının kredi kartından hemen hemen 11 bin TL para çekti. Çekilen parayla ilgili bilgi eşi Kubilay’ın telefonuna mesaj olarak gönderilince adam direkt karısını aradı.

Karısından geri dönüş alamayan Yılmaz, akşam işten çıkınca Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Orada, kızından ''Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum'' notunu bulan baba, hemen durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Görevliler de gelip evde ve binanın güvenlik kamerasını inceledikten sonra Yılmaz’ın karısı çocuklarını alıp başka bir adamla kaçtığını tespit etti.

Aradan geçen hemen hemen bir senede yalnızca kızıyla sosyal medyadan irtibata geçen baba, en son e-devletten karısının ve çocuklarının Ankara’da bir hastanede muayene olduklarını öğrendi. Fakat kızı da sık sık babasına ''Biz Antalya’dayız endişe etme. İyiyiz'' dedi. İki kez de kızı Yılmaz’dan annesinin pişman olduğunu ve geri dönmek istediğini belirterek ikişer bin TL para yollamasını sağladı.

Evlatlarıyla on aydır görüşemeyen baba, karısından boşanmak için dava açmak istedi fakat karısı kayıplarda olduğu için dava açamadı. Karısının cep telefonu kayıtlarına da bulan Yılmaz, bilmediği numaralarla kaçmadan evvel mesajlaşıp buluştuğunu belirledi. Evlatlarını çok özlediğini dile getiren çaresiz baba, bir an evvel karısından boşanıp çocuklarının velayetlerini üzerine almak istiyor.