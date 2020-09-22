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Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti

Adana'da alkollü araç kullanırken yakalanan hakim Hayrettin Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.

Adana'da alkollü yakalanan hakim Hayrettin Yavuz polislere saldırıp küfretti
22 Eylül 2020 Salı 00:02

Adana'nın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, alkollü şekilde araç kullanan Adana Sulh Hukuk Hakimi Hayrettin Yavuz, polislere yakalandı.

POLİSE SALDIRIP KÜFRETTİ

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti.

HASTANEDE DOKTORLARA DA SALDIRDI

Bir ara aracından çıkarak polise tekrar saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.

Hastaneye kaldırılan hakim, kendisini tedavi eden doktorlara da saldırdı.

Hayrettin Yavuz

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

216 promil alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi.

Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

Hayrettin Yavuz

Hayrettin Yavuz

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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