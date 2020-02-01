Adana Ceyhan'da kan dondurucu olay! Böylesi görülmedi! Cesedi parçalanmış halde bulundu!

Adana ceyhan kadın cinayeti,Adana da cesedi parçalara ayrılmış Mehtap Ateş'i vatandaşlar buldu

Adana Ceyhan karayolunda herkesi şoke edecek bir gelişme yaşandı..Tüyler ürperten olay, dün gece yaşandı.

Olay şu şekilde gelişti.Konya'dan yola çıkan Mehtap Ateş, Adanadaki arkadaşı Murat A'yı ziyaret etmeye geldi.İki arkadaş Bir arabaya binerek il merkezine doğru giderken,Mehtap Ateş tuvalete gitmesi arkadaşı Murat A'ya söyledi.Murat A ise arabayı bir asfaltın kenarına çekerek, Mehtap Ateş'i beklemeye başladı.Tuvalet ihtiyacını gidermek için uzaklaştığı araçtan uzun bir süre dönmeyen Mehtap Ateş'i merak eden arkadaşı bir süre bekledikten sonra arkadaşına seslenmeye ve aramaya başladı.

MURAT A, YOLDA PARÇALANMIŞ CESET PARÇALARI BULUNCA TELAŞLANDI VE POLİSİ ARADI!

Murat A., arkadaşı Mehtap Ateş'in seslenmelerine karşılık gelmeyince onu aramaya başladı.Ancak bu arada şoke edecek bir durumlar karşılaştı.Bir insanın vucudunun parçalarını bulmaya başladı.Kısa sürede arkadaşının cesedinin parçaları olduğunu anlayan Murat A, hemen polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu!

Korkunç olaydan sonra Murat A, polis ekipleri nezaretinde karakola ifade verilmeye götürüldü.

Bu kadar kısa bir zamanda herhangi bir tecavüz,cinayet vb olmasının çok zor olduğunu söyleyen uzmanlar, muhtemelen bir aracın Mehtap Ateş'e çarpıp kaçtıgını düşünüyor.

Emniyet mensupları olayın şu şekilde gerçekleştiriğini düşünüyor

Tuvalet ihtiyacını gidermek için araçdan biraz uzaklaşmış olabilir,ihtiyacını giderdikten sonra ya da gidermeden önce ölen vatandaşımıza bir aracın çarpıp kaçması olağan.Cesedin ana yolda kalıp diğer araçlarında cesedi farketmeyip üzerinden geçerek cesedin parçalandığını düşünüyoruz.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.Ayrıca ceset 200m2 bir alana dağıldığı için cesetin parçaları zor da olsa toplandı.Bu arada detaylı bir inceleme yapılabilmesi için ceset adli tıp kurumuna gönderildi.

Kamusaati.com olarak şu soruları sormak istiyoruz

Tuvalet ihtiyacı olan bir erkek,bunu her yerde yapabilir,ancak bir kadın en yakın petrole kadar dişini sıkardı..Kadın neden bir asfalt kenarında ihtiyacını gidermek zorunda kaldı

2.Gecenin bir karanlığında arkadaşının hiçbir ses duymayacağı kadar uzaklaşması da ayrı bir konu

3.Eğer kaza neticesinde öldü ise çarpan arabanın hiçbir şey yokmuş gibi kaçması da bir soru

4.Koca bir cesetin üzerinden arabaların geçtiği anda,geçen sürücülerin bu cesedi farketmemesi de ayrı bir soru

5-Yerde yatan bir cesedin üzerinden kaç km hızla giderse gitsin bir araba onu ezdiğinde parçalara ayrılabilir tamam ama 200 m uzağa ceset parçaları fırlar mı?

Konunun uzmanı olmadığımız için bu soruları sorduk..Umarım emniyet mensupları bu ciddi ölümü araştırırlar.Zira henüz 31 yaşında hayatının baharında ölen bir genç kızımız söz konusu.

Kaynak: AJANSLAR- KAMUSAATI.COM