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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşın yaşadığı gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşla gergin anlarını fotoğraflayan basın mensubu baba-oğula "Ne çekiyorsun" diye tepki gösterdi. Karalar'ın alandan ayrılması sonrası bazı partililer baba-oğulu darbetti. Olayın ardından babayı arayan Başkan Karalar, özür dileyip üzüntüsünü dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşın yaşadığı gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak
Kamusaati
Kamusaati
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:22

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı. Bu sırada Başkan Karalar, "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı. Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba-oğul darbedildi.

Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu. Baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu. Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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