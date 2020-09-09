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Adalet Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

Adalet Bakanlığı, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!
09 Eylül 2020 Çarşamba 01:40

Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Vakaların en büyük artış nedeni ise şüphesiz ki tedbirlere ve karantina önlemlerine uyulmaması, Adalet Bakanlığı o tedbirlere uymamanın suç olduğunu hatırlattı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin, izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymamasının suç olduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlığını bu şekilde tehdit eden kişinin, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

'Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesiyle muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir. Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı kanun ve 1593 sayılı kanun uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir.'

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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