Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla affını isteyen Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'ndaki törende görevini yerine getirilen Bekir Bozdağ'a devretti.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

Atama kararı sonrasında öğle saatlerinde görev değişim töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Abdulhamit Gül, Bozdağ'ın başarılı şekilde göreve edeceğine inancının tam olduğunu söyleyerek, "Bu konuda da tüm yargı mensuplarına sonuna kadar güveniyoruz. Çok değerli bakanımız tecrübeleriyle daha iyi bir yere taşıyacaklardır, inancımız tamdır." dedi.

Desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Gül, açıklamalarının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl önce görevi devraldığım Bekir Bozdağ beye görevi devrediyorum. Hem görevi tecdih eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref.

"ÖNEMLİ REFORMLAR ORTAYA KOYDUK"

Bizler tüm çalışmalarımızı reformların devamı konusunda yaptık. Bu siyaset anlayışı hep devam edecektir. Önemli reform belgeleri ortaya koyduk. Önemli çalışmalar ortaya koyduk, en büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki hükmüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, tüm yargı çalışanlarına, personellerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm milletvekillerine, siyasi partilere, emeği geçen sivil toplum iş dünyasına ve aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli bakanımıza da başarılar diliyorum, Rabbim utandırmasın."

"EMANET ETTİĞİM BAKANLIĞI GERİ ALIYORUM"

Abdulhamit Gül'den sonra söz alan Bekir Bozdağ ise Gül'e yaptıkları için teşekkür etti.

Bozdağ emanet ettiği bakanlığı Gül'den geri aldığını belirterek, "Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce, Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül bakanımıza sevinçle emanet etmiştim. Şimdi değerli bakanım aynı emaneti yeniden bize devretmektedir." dedi.

"DAYANIŞMA VE İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIMIZI BİLMENİZİ İSTERİM"

Açıklamalarına devam eden Bozdağ, eleştirilmeye ve birlikte çalışmaya açık olduklarını da sözlerine ekleyerek, "Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.

Bozdağ'ın devir teslim törenindeki diğer açıklamaları şöyle:

"Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler hepinizi selamlıyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce çok sevdiğim Abdülhamit Gül bakanımıza devretmiştim. Milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı için Rabbime şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bakan Gül önemli reformların altına imza attı. Bu reformları burada anlatsak zaman yetmez.

"REHBERİMİZ HUKUK OLACAKTIR"

Ben de sayın bakanımıza gönülden şükranlarımızı sunuyorum, sağ olsun. Bu bir bayrak değişimi, bayrağı bugün ben devralıyorum. Hem Cumhurbaşkanımızla hem kabinemizle hem parlamentomuzla, herkese bir olarak daha iyisini, daha doğrusu yaparak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır.

"HER ADIMIMIZ DOĞRU OLSUN DİYE DUA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük politikayı hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla birlikte olacağız. Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Rabbim ikimizin de yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum."