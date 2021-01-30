ADA'dan genel seçim anketi

Erken seçime Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nokta konulduğu şu günlerde ADA'nın genel seçim anketinde Cumhur İttifakı yine zirvede yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler 2023'te yapılacak diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu ancak erken seçim talepleri, birçok partinin gündeminden düşmedi.
Muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
ADA Araştırma'nın, Türkiye'nin Nabzı Ocak 2021 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
AK Parti %38,7
CHP %18,8
İYİ Parti %10,5
MHP %8,6
HDP %8,3
Yeniden Refah Partisi %4,2
Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7
DEVA Partisi %2,5
Gelecek Partisi %1,8
Saadet Partisi %1,2