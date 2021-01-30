ADA'dan genel seçim anketi

Bugün, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu istifaları, "Saray Operasyonu" diyerek tanımlarken, Çelebi sert bir yanıt verdi ve "Bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum, Menemen'i kim sattı?" dedi.