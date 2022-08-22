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Ad ve soyadı değişiklik başvuruları, 24 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

Ad ve soyadı değişiklik başvuruları, 24 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kamusaati
Kamusaati
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:26

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirmişti. Bu yeni hizmetle birçok vatandaş ismini ve soyismini değiştirmişti.

24 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hizmetle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

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İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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