Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet'te yapılabilecek

İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Buna göre, “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmeti e-Devlet Kapısı’na taşındı.

2017’DE ÖNÜ AÇILDI

17 Ekim 2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

SÜRE 3 YIL DAHA UZATILDI

6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

275 BİN 808 KİŞİ SOYADINI, 121 BİN 65 KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı.

Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişi soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzeltti.

Buna göre, Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman ve benzeri soyadları ile Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet gibi isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

EN ÇOK DÜZELTİLEN İSİMLER

Türkiye genelinde en çok değiştirilen isim ise "Rabiye" oldu. 894 kişi "Rabiye" ismini "Rabia" olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi.

Rabiye'yi sırasıyla 836 ile "Hava", 526 ile "Esme", 497 ile "Yunis", 479 ile "Ümüt" adları takip etti.

Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi de "Çoşkun" soyadını "Coşkun" olarak değiştirdi.

Onu sırasıyla 645 ile "Uğuz", 563 ile "İşik", 472 ile "Çinar", 385 ile "Top" takip etti.

EN ÇOK AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ İSTANBUL'DA

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan il ise "İstanbul" oldu.

Bugüne kadar İstanbul'da 19 bin 271 ad ile 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul'u 7 bin 1 düzeltme ile Ankara, 4 bin 254 ile İzmir, 3 bin 361 ile Diyarbakır, 3 bin 154 ile Antalya, 3 bin 13 ile Adana, 2 bin 940 ile Bursa, 2 bin 633 ile Şanlıurfa, 2 bin 628 ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak takip etti.

14 bin 904 ile Şanlıurfa, 14 bin 661 ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.

SON TARİH 6 ARALIK 2022

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanılabilecek.