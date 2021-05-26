Survivor köstebeği ifşa etti! Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara ödediği ücret dudak uçuklattı



TV8’de yayınlanan Survivor programında Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara haftalık ödediği ücret dudak uçuklattı.

Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Seyirciyi TV 8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor’da ortaya atılan bu iddia ise, adeta şoke etti. Şampiyonluk ve eleme sisteminin mevcut olduğu Survivor’da yarışmacılarının programdan aldığı paraların miktarlarının ortaya çıkması akılları karıştırdı.İddialara göre Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yarışmacıların aldıkları rakamlar ise dudak uçuklattı.

Survivor’da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapılıyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirliyor.

Survivor 2020 sezonunda da yarışmacı adayların aldığı miktarlar merak edilmiş ve tüm dikkatler o tutarlara çevrilmişti. Ortaya atılan iddialar kapsamında geçen sezon yarışmacılara haftalık olarak verilen tutarlarda Mert Öcal’ın 5.000 TL, Aycan Yanaç’ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı’nın 10.000 TL, Ersin Korkut’un 12.500 TL ve Yasin Obuz’un 5.000 TL aldığı ortaya çıkmıştı. Bu sezon verilen tutarlar ise akıllara durgunluk getirdi.

Kaynak; https://haberlerankara.com/foto/6140549/acun-ilicali-survivor-yarismacilari-icin-kesenin-agzini-acti-haftalik-odedigi-para-sok-etti-kac-asgari-ucret-parasi?2