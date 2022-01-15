Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacak!

Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası olacak tesiste 1400 kişi istihdam edilecek. İşte Başkan Erdoğan'ın açılıştan öne çıkan açıklamaları...

Avrupa'nın en büyüğü olacak Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan fabrikanın açılış töreninde Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Aydın Söke'de faaliyete geçen bu tesis önemli bir gelir kapımız olacak. 550 milyon dolarlık yatırım olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edecek. Tesisimiz 4.5 milyon dolarlık bir cari açığımızı kapatacak.



1400 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK



Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

Tesisin önemli bir özelliği daha mevcut. Tesisimiz Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de katkı sağlayacak.



TÜM YATIRIMCILARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDEĞİZ



Kullanacağı elektiriği de kendisi üretecek tesisimiz doğa da katkı sağlayacak. Bu topraklara değer katan, üreten ihracat eden tüm yatırımcılara destek vermeye devam ediyor. KİPAŞ holdingin bu yatırımı destekliyoruz. Bu yatırıma çeşitli destekler sağlıyor. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önüne alındığında, bu tesisin aldığı destekler hakkıdır. Firma sahiplerinden beklentim 2. etap yatırımı en kısa zamanda tamamlayarak üretime başlamalıdır.



Kağıt pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla vatandaşımız istihdam ediliyor. Diğer pek çok sektörle var olan beraberliği sayesinde oldukça katma değer üretiyor. Bu alanı stratejik sektör olarak belirleyerek, öneml,i destekler vermeye başladık.



Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye salgına rağmen 2.7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Türkiye'ye domates ihracatçısı demek bühtandır. Türkiye KİPAŞ holding gibi şirketlerimizin gayretleriyle büyüyor güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için ilerliyor. Önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeeğiz. Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz.