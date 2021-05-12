Açık kalan 'facebook hesabı' özel hayatın gizliliğine girer mi?

Milyonlarca kişinin kullandığı faceboook hesaplarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal karar geldi. Yargıtay, bir işyerinde çalışan iki personelin facebook hesapları üzerinden yaptığı 'hakaret unsuru' içeren mesajları işten atılma sebebi saydı. Ayrıca, yüksek yargı, açık bırakılan facebook hesaplarındaki yazışmaları okumayı ve kaydetmeyi de özel hayatın gizliliğine ihlal olarak kabul edilmeyeceği yönünde karar verdi.

Çalışanların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yazışmalar iş dünyasında da büyük yer kaplamaya başladı. Hatta çalışanlar arasındaki gizli yazışmalar, çalışanların işten atılmalarına neden oldu. Yargıtay da, sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalardaki hakaret unsurlarını işten atılma sebebi saydı.

Bu konudaki örnek dava, yaklaşık üç yıl önce iki arkadaşın facebook hesapları üzerinden iş yerindeki diğer personel hakkında ağır hakaret içeren mesajlar yazmaları ile başladı.

İşyeri arkadaşlarını ve birim amirlerini çekiştiren iki çalışma arkadaşından birisi, facebook hesabını açık unuttu.

Aynı işyerinde çalışan bir başka çalışan ise, açık unutulan facebook hesabındaki yazışmaları gördü. Ve çıktısını alarak birim amirine götürdü.

İşyeri çalışanları ve yöneticileri hakkında hakaretler yer alan yazışmalar nedeniyle personel işten atıldı.

İşten atılan personel ise, iş akdinin haksız yere feshedildiğini gerekçe göstererek, kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulundu. Aynı çalışan, facebook hesabındaki yazışmaların izinsiz olarak okunduğunu ve kayıt altına alındığını belirterek, diğer çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Facebook yazışmalarını okuyan, şirketin personeli hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve verilerin izinsiz olarak elde edilmesinden ceza davası açıldı.

Yerel mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi. İş mahkemesi de facebook yazışmaları nedeniyle iş akdinin feshinin haklı olduğunu bu nedenle tazminat taleplerinin yersiz olduğunu bildirdi. Ve işten atılan çalışanın tazminat talebini reddetti.

Dava sonuc temyiz edildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi de, beraat kararını onadı. Ancak yanlış maddeden beraat verildiğini belirterek, beraat kararının bir başka maddeden verilmesini istedi.