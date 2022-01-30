Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı

Erdoğan: Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız... Terör örgütlerinin başına balyoz gibi inerek, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunların üzerine çöktük, inlerine girdik. Son terörist ölünceye kadar terörle mücadelemize devam.' dedi