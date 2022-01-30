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Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı
30 Ocak 2022 Pazar 21:06

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki COVID-19 izin sürelerinin 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

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