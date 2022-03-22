Açığa alınmak, görevden uzaklaştırılmak, devlet memurluğundan ihraç ne demek? 2022 memurlar

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Görevden uzaklaştırmak - Açığa alınmak ne demek?



Konu ile ilgili mevzuatta bulunan maddeye göre görevden uzaklaştırmak tedbir amaçlı uygulanan bir eylem olarak belirtiliyor. Madde 137'de Görevden uzaklaştırmanın, "Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir." olduğu belirtiliyor.



Yani sonuç olarak, görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan personelin memurluktan atılması sözkonusu değil. Görevden uzaklaştırılan veya açığa alınan memurlar hakkında yürütülen soruşturmalar sonrasında herhangi bir suç unsuru bulunmazsa, geri göreve dönebilecekler.



Görevden uzaklaştırılan memurlara açığa alındıkları süre içerisinde maaşlarının 2/3'ü veriliyor. Soruşturma sonucunda göreve geri gelen personelin geriye kalan 1/3'lük maaşlarını da geri alabilecek.



Memurluktan ihraç etmek ne demek?



Bir kamu görevlesi eğer ki ihraç edilirse, memurluk hayatı tamamen bitmiş sayılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 125/E ‘ye göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:



a. İdeolojik veya siyasal amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engel, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,



b. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant veya benzerlerini basmak, çoğaltmak veya dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,



c. Siyasi partiye girmek,



d. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,



e. Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,



f. Amirine veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,



g. Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,



h. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,



i. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,



j. Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,



k. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.







