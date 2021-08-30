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Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları masa tenisinde milli sporcumuz Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim Young-Gun'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı
30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:48

Paralimpik masa tenisinde Abdullah Öztürk, C4 tekler finalinde Güney Kore’den Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON

Abdullan Öztürk, bu başarısıyla para haltercimiz Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunlar şampiyonu alan 2. sporcumuz olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı #1

BAKAN KASAPOĞLU DA DESTEK VERDİ

Altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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