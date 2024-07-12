Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zamda hafta başını işaret etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili bir soruya yanıt vererek, henüz çalışmanın tamamlanmadığını ve hafta başında netleşebileceğini belirtti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 zam yansıdı. Kök maaşı en düşük aylık olan 10 bin liranın altında kalanlar için ikinci bir iyileştirme yapılması için AK Parti kurmayları çalışma başlattı.

İlk toplantı dün, Ankara'da gerçekleştirildi. Bugün ise AK Parti'den en düşük emekli maaşına zamla ilgili açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından en düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi.

Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız.

"Önümüzdeki hafta başında açıklarız"

Güler, henüz çalışmanın tamamlanmadığını belirterek hafta başında netleşebileceğini söyleyerek, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız." dedi.

“Rakamı aramızda henüz konuşmadık”

Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık.” ifadelerini kullandı.

Gözler önümüzdeki hafta başına çevrildi

Bu açıklamadan sonra, düşük emekli maaşına yapılacak zammın önümüzdeki hafta başında netleşmesi bekleniyor.

1,8 milyon emekli açıklanacak zam haberini bekliyor

16 milyon emekliden kök maaşı düşük olan 1 milyon 780 bin kişi, ek zamma odaklandı.

En düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Etki analizleriyle yeni artış değerlendiriliyor

Abdullah Güler, daha önce en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını belirtmişti. Çalışmalar tamamlandığında etki analizleriyle beraber değerlendirme yapacaklarını dile getirmişti.

"Refah payı getirilmeyecek"

Daha önce yapılan açıklamalarda, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmayacağı ve emeklilerin tümüne refah payının yansımayacağı açıkça belirtildi.