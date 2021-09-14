0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0

Abdullah Gül'ün Eşi Akşener'e Önerildi, İYİ Parti'ye Mi Katılıyor?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile ilgili kulislerde konuşulan bir iddia gündeme geldi. Gül'ün Akşener'e İYİ Parti için önerildiği bilgisine yer verildi.

Abdullah Gül'ün Eşi Akşener'e Önerildi, İYİ Parti'ye Mi Katılıyor?
14 Eylül 2021 Salı 13:05

‘Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı’ iddialarıyla son günlerde gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu kez eşi Hayrünnisa Gül ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Hayrünnisa Gül’ün ismi İYİ Parti’yle anıldı.
Cumhuriyet’ten Sertaç Eş, Ankara kulislerinde konuşulanları yazdı.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş, “Kulisler, ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusunun yanıtına dikkat kesildi” başlıklı haberinin bir kısmında, “Hayrünnisa Gül’ün İYİ Parti’ye katılacağı iddialarını kimse doğrulamıyor. İYİ Partililer, “O konu 2017’nin konusu. Parti kurulmadan önce Hayrünnisa Gül’ün ismi de genel başkana önerildi bir görüşmede. Orada kaldı, şu an için böyle bir şey yok” değerlendirmesini yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İYİ Partili Cihan Paçacı’nın ‘Kılıçdaroğlu son günlerde tekil konuşuyor bizlere sormuyor’ sözleri sonrası Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine dair detayları yazmıştı.

Fırat, yazısında, “Her iki parti yetkilileri adaylık için kurulacak masada liderlerin oturacağını belirterek, 'Masada Abdullah Gül ismi yok' dedi.” ifadelerini yazmıştı. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber