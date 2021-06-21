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Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e tepki: Beni niye çağırdın hocam

Abdülkadir Ömür'ün, İsviçre maçı kadrosuna alınmadığını öğrendiğinde Şenol Güneş'e, "Beni niye çağırdın hocam?" diye tepki verdiği iddia edildi.

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e tepki: Beni niye çağırdın hocam
21 Haziran 2021 Pazartesi 21:57

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, aldığı kötü sonuçlar neticesinde turnuvaya veda etti.

Oyuncular ve Şenol Güneş, maçların ardından eleştirilerin odağı oldu. İstenilen performansı gösteremeyen oyuncuların yerine alternatifleri de tercih edilmeyince en büyük eleştiriyi Şenol Güneş aldı.

Güneş, bu turnuvada 8 kişiye forma şansı vermedi.

O isimler de; Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.

"BENİ NİYE ÇAĞIRDIN HOCAM"

Maçın ardından futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e sitem ettiğini iddia etti.

Karakullukçu, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş’e ‘Beni niye çağırdın hocam?’ demiş.” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür den Şenol Güneş e tepki: Beni niye çağırdın hocam #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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