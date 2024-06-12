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ABD ordusu savaşmadan kayıp veriyor! İntihar edenlerin sayısı "Düşman ateşiyle" ölenlerden fazla

ABD ordusu savaşmadan kayıp veriyor! İntihar edenlerin sayısı "Düşman ateşiyle" ölenlerden fazla

ABD ordusu savaşmadan kayıp veriyor! İntihar edenlerin sayısı "Düşman ateşiyle" ölenlerden fazla
Admin
Admin
12 Haziran 2024 Çarşamba 10:40

Amerika'da yapılan bir araştırma orduda görev yapan askerler arasındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Askerlerin ölüm nedenleri arasında intiharın, "Düşman ateşinden" daha fazla olduğu ifade edildi. Araştırmada, intiharların ardından kazaların ikinci sırada geldiği ve alkol kullanımı gibi zararlı davranışların intihar oranlarını artırdığı vurgulandı.

Savunma Sağlık Ajansı'nın araştırmasına göre, 2014-2019 yılları arasında 883 asker intihar sonucu hayatını kaybederken, düşman ateşiyle ölenlerin sayısı 96 olarak belirlendi. Askerlerin zararlı alışkanlıklarının sonucunun ise yine intihara çıktığı ifade edildi.

İNTİHARIN ARDINDAN 2'NCİ SIRADA KAZALAR YER ALIYOR

ABD askerlerinin Afganistan ve Orta Doğu'dan çekilmesiyle savaş alanındaki ölüm sayısının düştüğüne dikkat çekilen çalışmada, intiharlardan sonra ikinci sırada, 814 ölüm vakası ile kazaların geldiği kaydedildi.

2024'ÜN İLK 6 AYINDA 55 İNTİHAR VAKASI

İntihar oranlarında 2019'dan beri artış gözlendiği ve buna alkol kullanımı gibi zararlı davranışların katkı sağladığına işaret edilen çalışmada, 2024'te 55 askerin intihar ederek hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ASKER İNTİHARLARINA ÇÖZÜM ARIYORLAR

Askeri yetkililer, ordu içindeki intiharları önlemek için çözüm ararken, Eylül 2023'te, intiharları araştıran bağımsız bir komisyonun tavsiyeleri üzerine Pentagon'un, askerlerin akıl sağlığı hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesini ve intihar ölümlerinin yüzde 70'ini oluşturan ateşli silahların, güvenli şekilde saklanmasına yönelik teşvikleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

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