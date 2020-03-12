ABD OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ,CORONA VİRÜSÜ DÜNYA'DA ALARM

Abd'de neden olağanüstü hal ilan edildi, corona virüsü nedeni ile Türkiye'de de olağanüstü hal ilan edilir mi

CORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Çin'in Vuhan şehrinde aniden ortaya çıkan korkunç salgın dünyayı tehdit etmeye başladı..Tüm ülkeler ve ülkelerin sağlık bakanlıkları alarmda..Halk malesef panik halinde..Bu panik neticesinde ABD'nin başkenti Washington DC Acil durum yani olağanüstü durum ilan edildi.

ABD OLAĞANÜSTÜ DURUM İLAN ETTİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

DÜNYANIN YÖNETİCİLERİ ÇOK BELLİ ETMESE DE DURUM BİRAZ KRİTİK

Başkan Trump,her ne kadar virüsü önemsemiyor gibi görünse de halk endişe ve panik içerisinde.Vakaların giderek artmasının sonucunda artık yöneticiler de ciddi ve radikal kararlar almaya başladı.Kolay kolay olağanüstü hal durumu görünmeyen ABD'de , bu kararın alınması durumun ne kadar ciddi olduğunu da kanıtlar nitelikte.

TÜRKİYE BU KONUDA ÇOK BAŞARILI BİR POLİTİKA İZLİYOR

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü görevi gören ülkemizde Sağlık bakanlığımızın aldığı ciddi kararlar ve özel politikalar sayesinde henüz dün tek bir vakaya rastlandı.Durumun ciddiyetini daha ilk günden anlayan bakanlık yetkileleri her türlü önlemi almış durumda.Halkımızın asla paniğe kapılmamasını ve sosyal medya da paniğe sebeb olabilecek paylaşımlara asla inanmamaları konusunda uyarıyor.

kaynak:kamusaati.com