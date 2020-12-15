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ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım kararı almasına tepki göstererek, “Uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü” dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Rusya'dan tepki
15 Aralık 2020 Salı 00:30

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı Rusya'da büyük yankı uyandırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Herkes temasları sırasında ABD'nin yaptırım kararına büyük tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “Bu elbette uluslararası hukuka karşı küstahça bir tavrın bir başka tezahürü. ABD'nin yıllardır, hatta onlarca yıldır sola sağa savururcasına uyguladığı gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara başvurmasıdır.

Elbette bunun askeri teknik işbirliği alanı dahil uluslararası iş bölümünün sorumluluk sahibi bir katılımcısı olarak ABD'nin uluslararası arenadaki güvenilirliğine katkıda bulunmadığını düşünüyorum. ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı yüzünden yaptırım kararı alması beklenmedik bir haber değil, ABD bunu bir yıldan fazla bir süredir konuşuyordu. Bu yüzden sürpriz değil. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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