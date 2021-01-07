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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden: 'Onlar yerli teröristlerdi'

Joe Biden, dün ABD Kongre Binası'nı basan göstericilere yerel terörist dedi. Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı bastığı tarihi günün ardından başkanlığı yaşanan olayların ardından onaylanan Joe Biden, olaylarla ilgili ilk kez konuştu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden: 'Onlar yerli teröristlerdi'
07 Ocak 2021 Perşembe 22:46

"YEREL TERÖRİSTLER"

Biden, yaşananlar için çok üzgün olduklarını fakat dün binaya girenlere protestocu denemeyeceğini, onların yerel terörist olduklarını söyledi.

Joe Biden: "Demokrasimize emsali görülmemiş bir saldırı yaşandı. Öyle bir saldırı ki; aslında özgürlüklerin merkezi olan ABD'nin merkezine yapıldı. Hukukun üstünlüğüne yapılan bir saldırı. ABD'nin en kutsal başarılarına yapılan bir saldırı. Halk tarafından seçilen hükümete karşı yapılan bir saldırı. Hepimiz çok üzgünüz. Bün karşılaştığımız şey düzensizlik, protesto ya da fikir ayrılığı değil, kaostu. Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Bunlar isyankar ayak takımı. Bunlar terör estiren yerel teröristlerdi." ifadelerini kullandı.

Joe Biden dan ABD de yaşananlara ilişkin açıklamalar #1

Kaynak: Kamu Saati Özel
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