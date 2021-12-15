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ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi.

ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
15 Aralık 2021 Çarşamba 22:12

ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten ise 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

Açıklanan karar 11 üyenin tamamının onayıyla alınırken, aylık ABD Hazine kağıdı alımı 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımı ise 10 milyar dolara indirildi.

Enflasyonun koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiğini vurgulayıp 'enflasyonda artışın geçici olduğu' ifadesinden vazgeçen Fed, "Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı" açıklamasını yaptı.

ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetmişti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etmişti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görülmüştü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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