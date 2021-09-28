ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla çalışacak otomobil tamircisi arıyor. Adaylarda aranan şartlar ise 5 yıllık ehliyete ve 3 yıllık iş tecrübesine sahip olması.

Abd'nin İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından da paylaştığı bir iş ilanıyla İstanbul'da çalışmak üzere otomobil tamircisi aradığını duyurdu. İş tanımında ise çalışanın kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu olacağı belirtildi.

11 BİN DOLAR MAAŞ

Çalışma saatlerinin haftada 40 saat ve tam zamanlı olarak belirtildiği söz konusu iş alanında maaş ise 11,153 dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra işe alınacak kişiye konaklama ve sigorta imkanı da sağlanacak.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda ise iyi derece Türkçe, orta derecede İngilizce, 5 yıllık ehliyet, 3 yıllık tamir tecrübesi, 1 yıllık sürüş tecrübesi ve ortaokul veya lise diploması şartları aranıyor. Öte yandan harita okuma becerisiyle birlikte çevredeki hastane ve polis karakolları gibi önemli yerler hakkında bilgi sahibi olması da gerekiyor.