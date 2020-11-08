ABD'deki başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazandı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Biden, 6 delegeye sahip Nevada’da oyların yüzde 49,9’unu alarak delege sayısını 290’a yükseltti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde günler sonra kazanan belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, oyların yüzde 49,6'sını alarak seçimi kazandı ve 290 delegeye ulaştı. Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Biden'ın seçimi kazanmasının resmiyet kazanmasıyla ABD'nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

JOE BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA!

Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiği için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” dedi.

BİDEN DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ!

Biden'ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD'nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar ettiler. Bazı göstericiler ise araçları ile korno çalarak konvoylar yaptı.

Biden ve Harris'e tebrik mesajları

Biden'a seçimi kazanmasının ardından dünya ve uluslararası toplum liderlerinde tebrik mesajları gönderildi. Seçilmiş Başkan Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Portekiz Başbakanı Antnio Costa, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Yunanistan başbakanı Kyriakos Mitçotakis, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tebrik yayınladıkları mesajlar ile tebrik etti.

Eski ABD Başkanları Barrack Obama, Bill Clinton ve Jimmy Carter'da Biden ve Harris'in seçim galibiyetini yayınladıkları mesajlar ile kutladı.

Biden ve Harris sosyal medya hesaplarını güncelledi

Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek, “Seçilmiş Başkan” ve “Seçilmiş Başbakan Yardımcısı” ifadelerini eklediler.

ABD'de şu anda Kuzey Carolina, Alaska, Georgia ve Arizona'da oy sayım işlemi devam ederken, Biden 290 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ise 214 delegeye ulaştı.

Biden, başkanlık seçimini kazandığı resmileşmesi ile ABD'nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

TRUMP'IN AVUKATI: 'PAZARTESİDEN İTİBAREN BİRÇOK EYALETTE DAVA AÇACAĞIZ'

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani Philadelphia'da basın toplantısı düzenledi. Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” dedi. “Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” sorusunu yönelten Giuliani, “Philedelphia'da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti” ifadelerini kullandı. Giuliani, “Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina'da da aynı durum ile karşılaştıklarını belirten Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania'da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekârlıklar sebebi ile davalar açacaklarını belirtti.