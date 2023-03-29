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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i makamında kabul etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Kamusaati
Kamusaati
29 Mart 2023 Çarşamba 17:04

14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun görüşme trafiği devam ediyor.

Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleştikten sonra muhalif parti liderlerinin yanında ülkelerin Ankara'daki temsilcileri ile de bir araya geliyor.

ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, 17.00'de de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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