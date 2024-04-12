ABD basını yazdı: İran 48 saat içinde İsrail'e saldırı düzenleyecek

Yeni yayınlanan bir rapora göre, İran'ın yakın zamanda İsrail topraklarına yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirmesi bekleniyor.

İRAN KAYNAKLARI: HENÜZ NİHAİ BİR KARARA VARILMADI

Wall Street Journal'ın haberine göre, saldırı "önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde gerçekleşebilir" ve İsrail'in güney veya kuzey bölgelerini hedef alabilir. Ancak İranlı liderlere yakın bir kaynak, saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti.

SİYASİ RİSKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından biri, "Saldırı planları Dini Lider'in önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor" dedi.

İSRAİL'E KARŞILIK VERİLECEĞİNİ AÇIKLADILAR

Tahran, geçtiğimiz hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan hava saldırısı nedeniyle İsrail'e karşılık vereceğini dile getirmişti. Hava saldırısında aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü.

MİSİLLEME SALDIRISI BEKLENİYOR

Üst düzey ABD'li yetkililer geçen hafta İran'ın Ortadoğu'daki İsrail veya Amerikan varlıklarına karşı misilleme yapmasının beklendiğini belirtmişlerdi. Wall Street Journal'a göre ABD istihbaratı artık İran'ın "İsrail topraklarında" misilleme amaçlı bir saldırıya odaklandığına işaret ediyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN UYARI

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği perşembe günü bir güvenlik uyarısı yayınlayarak çalışanları ve aile üyelerini ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Pentagon, Ortadoğu'daki askeri operasyonlardan sorumlu olan ABD Merkez Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla'nın Perşembe günü İsrail'de olduğunu doğruladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin ayrıca İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile de görüşerek, çağrının okunmasına göre "İran tehdidine karşı ABD'nin İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğini" yineledi.