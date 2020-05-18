Amerika birleşik devletlerinde toplam ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç oldu 2020

2. dünya savaşından sonraki en büyük felaket olarak kabul edilen Covid-19 yani koronavirüs salgını,tüm dünya da insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

ÖLÜM SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Kendini Amerikan başkanı sanan TRUMP (!) sanırım ülkesinden haberi yok.Hala zenginlerin corona testi ile uğraşan Trump,ABD'deki ölüm sayısının 100 bin sınırına dayanmasına rağmen hala normalleşme derdinde.Evet Amerika da ölen sayısı 91 bin oldu.100 bin sayısına da 1 hafta içerisinde muhtemelen ulaşılacak.

Evet süper güç ABD'de virüs nedeni ile yüzbine yakın insan hayatını kaybetti.Eğer 2. dalga gelirse aşı bulunana dek ABD'de en az 250 bin kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor.

Dünya'nın süper gücü olarak gösterilen ABD' de ise tam bir felaket yaşanıyor.

Teknolojisinin gelişmesinden kaynaklı Dünya'da süper güç olarak gösterilen ABD'ise durumun giderek kötüye gitmesi amerikalı vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.

ABD Amerika da koronavirüsten ölen sayısı kaç oldu 18 Mayıs 2020 : Bugün Amerika'da yine 1000' yakın ölüm var.Tam 854 amerikalı bugün hayatını kaybetti.

SADECE 1 GÜNDE 20 BİN YENİ VAKA

Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 803 artarak, 1 milyon 529 bin 144'e ulaştı.

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