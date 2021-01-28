A101, ŞOK ve Bim kapatılması için son dakika gelişmesi!

Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağında kapalı olan esnaflar, A101, ŞOK ve Bim başta olmak üzere zincir marketlerin kapatılması için çağrıda bulundu.

Hafta sonları sokağa çıkma yasağında dükkanları kapalı olan esnaflar A101, ŞOK ve Bim başta olmak üzere zincir marketlerin kapatılması gerektiğini savundu.

MARKET ZİNCİRLERİ KAPATILSIN Ticaret Bakanlığı'na seslenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, zincir marketlerdeki satışı gerçekleştirilen tuhafiye, tekstil ve züccaciye ürünlerinin küçük esnafı mağdur ettiğini ve halkın hafta sonları bakkallardan alışveriş yapması adına market zincirlerinin kapanması gerektiğini duyurdu. "MARKETLER ZÜCCACİYE SATIYOR, YANDAKİ ESNAF KAPALI" Özgenç, "Sahaya indiğinizde market zincirlerinin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu görüyorsunuz. Marketler hafta sonu açık züccaciye ürünü satıyor ama yanındaki küçük esnaf kapalı. Bu durumda zincir marketler haksız rekabet ortamı oluşturmuş oluyor. Zaten pandemi döneminde gelirleri oldukça arttı. Bakkalları ve manavları bu kısır durumdan kurtarmak lazım. Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyoruz, küçük esnafın bu mağduriyetine müdahale etsinler.” dedi.





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