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A101'de dikkat çeken 'Kredi' reklamı

A101'de dikkat çeken reklam Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.

A101'de dikkat çeken 'Kredi' reklamı
03 Haziran 2021 Perşembe 14:05

Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler düzenlemesi hız kazandı. Düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.

Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.

Odatv'nin aktardıklarına göre, Mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan A101 marketi, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı. 34 milyon kişinin kredi kartı ve kredi borçlusu olduğu bir dönemde marketin vatandaşı borçlanmaya yöneltmesi tepki çekti.

İşte A101’in o reklamı:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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