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96 yaşındaki annesini öldürdü

96 yaşındaki annesini öldürdü 96 yaşındaki annesini öldürdü İZMİR'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

96 yaşındaki annesini öldürdü
07 Ekim 2021 Perşembe 11:52

Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İKİ KATLI EV

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞLI KADIN, BAŞINA TAŞLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

OĞLU (71) ÜST KATTA

Fatma Saman ile aynı binada altlı üstlü yaşayan oğlu Mehmet Saman (71), annesini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Fatma Saman'ın cansız bedeni, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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