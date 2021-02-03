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900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Kocaeli'de oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan, hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polislere kendisini serbest bırakmaları için 500 bin TL para ve 400 bin TL değerinde tekne teklif etti. 900 bin liralık rüşveti geri çeviren 3 polis memuruna teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
03 Şubat 2021 Çarşamba 01:59

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı.

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 BİN LİRALIK RÜŞVETİ DÜŞÜNMEDEN GERİ ÇEVİRDİLER

Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı. Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 500 bin TL nakit para ve 400 bin TL değerinde yat teklif eden O.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

POLİSLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYE VERİLDİ

Bugün, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, rüşveti geri çeviren 3 polis memuruna teşekkür belgesi ve hediyeler verdi. Tipioğlu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapıyor olmanın ne kadar önemli olduğu vurgulayarak, polis memurlarını tebrik etti.

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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