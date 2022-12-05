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9 yaşındaki Suriyeli çocuğu istismar eden tacizciyi yakalayan genç konuştu: Kız çıplak şekildeydi, şoka girdik

Diyarbakır'da F.A., isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulundu. Mahalleli tarafından fark edilen S.Ç. darbedilip, polise teslim edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları "Baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Kız 9 yaşındaydı adam 25 yaşındaydı" sözleri ile anlattı.

9 yaşındaki Suriyeli çocuğu istismar eden tacizciyi yakalayan genç konuştu: Kız çıplak şekildeydi, şoka girdik
Kamusaati
Kamusaati
05 Aralık 2022 Pazartesi 23:59

Diyarbakır'da saat 19.30 civarı metruk bir evin önünde geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu.

"İÇERİ GİRDİĞİMİZDE KIZ ÇIPLAKTI"

Kızı güvenceye alan gençler, daha sonra tacizci sokak ortasında çevredekiler tarafından durumun öğrenilmesi üzerine darp edildi. Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B. konuştu. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahısın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki, cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı adam 25 yaşındaydı" dedi.

"GÖZÜMÜZLE ŞAHİT OLDUK"

"Yetkililerden rica ediyoruz bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililer gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için polis alıp karakola gitti bende giderek ifademi verdim gözümüzle şahit olduk" ifadelerinde bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ederken güvenlik şüpheli şahıs mahalleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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