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9 Temmuz Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2023 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

2023 Temmuz sigaraya zam var mı?, Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 9 Temmuz Sigaraya ne kadar zam gelecek?, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2023 Sigara Fiyat Listesi, 2023'de Sigaraya Yüzde 25 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi...

9 Temmuz Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2023 Zamlı Sigara Fiyat Listesi
Kamusaati
Kamusaati
09 Temmuz 2023 Pazar 22:44

9 Temmuz  Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2023 Zamlı Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 9 Temmuz Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2023 Sigara Fiyat Listesi, 2023'de Sigaraya Yüzde 25 Zam Geliyor, Zam gelen sigaralar listesi...

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Son olarak haziran ayında zam yapılan sigarada 1 ay dolmadan bir kez daha fiyat değişikliği yaşandı.

Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

5 TL'lik zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunuldu.

Sigara içen vatandaşlar bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Sosyal medya platformu Twitterda kullanıcılar tarafından, yayınlanan ve kesin olmayan zamlar şu şekilde;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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