Sağlık ve ekonomi açısından olumsuz etkiler yaratan sigara kullanımını sonlandırmak isteyen kişiler, bugüne özel derlediğimiz haberimizle yeni bir başlangıç yapabilir...

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü...

Bugün, güne sağlıklı bir adım atarak başlamanız mümkün.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, sizler için faydalı olabilecek bazı notlar kalema aldı.

Sigarayı bırakmak isteyenler için birçok neden sıralayan Dr. Celalettin Kocatürk, akciğerle ilgili olan kısımdan ve nasıl daha kolay bırakabileceğinden bahsetti.

KOAH VE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ

Akciğer dışarıya açık bir organdır, soluduklarımız akciğerin en uç noktasına kadar gidebilir. Sigara ve tütün ürünleri, solunum yolları ile ilgili bir çok soruna yol açar.

Bunların en önemlileri KOAH ve akciğer kanseridir. Bu hastalıkların birinci derecede sorumlusu tütün ürünleridir.

KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)’ın iki komponenti var: Amfizem ve kronik bronşit. İkisinin de en önemli sebebi tütün kullanımıdır. Sigara ve tütün ürünleri DNA hasarı yapar. DNA tamir mekanizmaları oluşan hasarı onarmaya çalışır, ancak yetersiz kalınca kanser oluşur.

KANSERLİ HASTALARIN YÜZDE 90'I SİGARA KULLANIYOR

En sık ve en ölümcül kanser tipi akciğer kanseridir. Akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ı sigara içicisidir. Akciğerlerde duyusal sinirler olmadığı için erken dönemde tanı koymak zordur. Hastaların yüzde 80’inde bölgesel ya da sistemik olarak yayılmış dönemde tanı konulabilmektedir.

Sigara içen her 7 kişiden 1’ine akciğer kanseri tanısı konuluyor (Aslında otopsi serilerinde bu oran çok daha fazla). Yoğun sigara içenlerde ise her 5 kişiden 1’i akciğer kanseri oluyor. Akciğer kanseri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önlenebilir hastalık olarak kabul edilmektedir. En etkili yöntem sigaraya hiç başlamamak, başlamışsak da bir an önce bırakmaktır.

NASIL BIRAKABİLİRİM