Sağlık ve ekonomi açısından olumsuz etkiler yaratan sigara kullanımını sonlandırmak isteyen kişiler, bugüne özel derlediğimiz haberimizle yeni bir başlangıç yapabilir...
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü...
Bugün, güne sağlıklı bir adım atarak başlamanız mümkün.
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, sizler için faydalı olabilecek bazı notlar kalema aldı.
Sigarayı bırakmak isteyenler için birçok neden sıralayan Dr. Celalettin Kocatürk, akciğerle ilgili olan kısımdan ve nasıl daha kolay bırakabileceğinden bahsetti.
KOAH VE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ
Akciğer dışarıya açık bir organdır, soluduklarımız akciğerin en uç noktasına kadar gidebilir. Sigara ve tütün ürünleri, solunum yolları ile ilgili bir çok soruna yol açar.
Bunların en önemlileri KOAH ve akciğer kanseridir. Bu hastalıkların birinci derecede sorumlusu tütün ürünleridir.
KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)’ın iki komponenti var: Amfizem ve kronik bronşit. İkisinin de en önemli sebebi tütün kullanımıdır. Sigara ve tütün ürünleri DNA hasarı yapar. DNA tamir mekanizmaları oluşan hasarı onarmaya çalışır, ancak yetersiz kalınca kanser oluşur.
KANSERLİ HASTALARIN YÜZDE 90'I SİGARA KULLANIYOR
En sık ve en ölümcül kanser tipi akciğer kanseridir. Akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ı sigara içicisidir. Akciğerlerde duyusal sinirler olmadığı için erken dönemde tanı koymak zordur. Hastaların yüzde 80’inde bölgesel ya da sistemik olarak yayılmış dönemde tanı konulabilmektedir.
Sigara içen her 7 kişiden 1’ine akciğer kanseri tanısı konuluyor (Aslında otopsi serilerinde bu oran çok daha fazla). Yoğun sigara içenlerde ise her 5 kişiden 1’i akciğer kanseri oluyor. Akciğer kanseri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önlenebilir hastalık olarak kabul edilmektedir. En etkili yöntem sigaraya hiç başlamamak, başlamışsak da bir an önce bırakmaktır.
NASIL BIRAKABİLİRİM
- Çok isteyin
- Bırakma gerekçelerinizi bir kağıda yazın ve yanınızda bulundurun (bıraktığınız zaman ihtiyaç duyduğunuzda okuyun)
- Tarih belirleyin
- Yakın çevrenizdekilere bırakacağınız tarihi söyleyin
- Azaltarak bırakmayı denemeyin (az sayıda içtiğiniz sigara size daha çok keyif verir ve bırakma isteğinize darbe vurur)
- Belirlediğiniz gün geldiğinde içmeyi bırakın, kendinize ve iradenize güvenin
- Sigara içme isteği geldiğinde su için, konsantre olun, “derin nefes egzersizleri” yapın. Birazdan içme kriziniz geçecek korkmayın..
- Beyninize “artık bırakma zamanı geldi, bitti artık” deyin. Bırakmaya yardımcı olmak için; terapi, akapunktur, biyorezonans, nikotin ürünleri, ilaçlar gibi birçok seçenek ve yöntem var ama en etkili yöntemin "Bırakma isteğinizin gücü" olduğunu unutmayın
- Çay, kahve, alkol gibi sigara içmeye eşlik eden yiyecek ve içeceklerden uzak durun
- İçmediğiniz günün akşamı kendinizi tebrik edin. “Bugün içmemeyi başardım, içmedim ama ölmedim, sigara içmeden de yapabiliyormuşum” deyin
- Kendinizdeki olumlu değişiklikleri gözleyin. Uyku kalitenizin arttığını, sabah zindeliğinizi, nefesinizin açıldığını hissedin. Artık kül tabağı gibi kokmadığınızın farkına varın
- En zoru ilk hafta; atlatırsanız artık kolay
- Sabırlı olun... Nasılsa bıraktım, birkaç tane içsem bir şey olmaz gibi gerekçelerle tekrar başlamayın… Dost gibi gözüken sinsi düşmanı uyandırmayın
- Münkünse hergün değilse haftada 2-3 gün, 30-45 dakika tempolu yürüyüş yapın
- Sigaranın yerine ısıtılmış tütün ürünleri, elektronik sigara, sıvı nikotin, nargile, puro koymayın… Bu ürünlerin de en az sigara kadar zararlı olduğunu unutmayın
- Akciğer kanseri tanısı koyduğumuz hastalarla ayrıntılı olarak konuşuyorum. Yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çiziyoruz. Hepsinden sigarayı artık içmemelerini istiyorum. Bu konuşmayı yaptığım binlerce hastadan sadece birkaçı içmeyi bırakamadı. Kalanların tamamı bıraktılar ve hiç zorlanmadılar. Ek yardım almadılar. Çünkü beyinlerindeki içme ihtiyacını uyaran bölge kendini kapattı. Birçoğunun aklına bile bir daha sigara gelmedi
- Siz de kendinizle böyle bir konuşmaya gerek olmadan, geç kalmadan sigarayı bırakın
- Bıraktıktan sonra sigara içen arkadaşlarınızı motive edin. “Ben kurtuldum, sıra sende!” deyin
- Ailenize, çevrenize ve topluma karşı sorumluluklarınızı unutmayın. Ne yazık ki sigaraya başlama yaşı giderek düşüyor.. Erken yaşta sigaraya başlayan çocukların diğer kötü alışkanlıklara da meyilli olduğunu biliyoruz. Çevrenize iyi rol-model olun.