9 Şubat Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 796,30 ile başlayan Gram Altın, saat 18:43 itibarıyla %0,62 artışla 800,80'dan işlem görüyor. Dün en düşük 785,90, en yüksek 797,79 seviyelerini gören Gram Altın, günü 796,34 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 800,80 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,6023 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:42 itibarıyla %0,35 artışla 13,6371 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5272, en yüksek 13,6071 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5911 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,6371 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,5851 ile başlayan Euro kuru, saat 18:43 itibarıyla %0,11 artışla 15,5724 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4771, en yüksek 15,5828 seviyelerini gören Euro, günü 15,5761 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 15,8050 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5724 TL'ye karşılık gelmektedir.

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